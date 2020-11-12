День Холостяка принес AliExpress рекордные 74 млрд долларов

AlieExpress. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n146398-den-holostyaka-prines-aliexpress-rekordnye-74-mlrd-dollarov.html

Ракурс

Alibaba, китайская торговая группа, к которой относится известная онлайн-платформа AliExpress, во время распродажи ко Дню холостяка установила новый рекорд. Компания заработала за четверо суток более 74,1 млрд долларов.

Решение увеличить время распродажи было принято из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Из-за COVID-19 многие китайцы не могут выехать за границу. Это фактически стимулирует онлайн-потребление, — заявил вице-президент компании Лю Бо.

Во время распродажи покупатели онлайн-платформы приобрели более 16 млрд товаров и побили прошлогодний рекорд продаж. Несмотря на такие успехи, китайская торговая группа потеряла 10% своей рыночной стоимости после решения китайских властей притормозить продажу акций дочерней компании Ant Group.

Отметим, что праздник Дня холостяка ввели китайские студенты в противовес Дню святого Валентина. Дата «11.11» была выбрана потому, что напоминает «голые ветви» — так в Китае называют одиночек.

Традиционные распродажи в этот день торговая платформа AliExpress начала устраивать в 2009 году. Таким образом компания хотела побудить людей покупать товары для себя, не ожидая праздников, чтобы делать подарки кому-то. Предыдущий рекорд компания установила в 2019 году — тогда выторговали 38,4 млрд долларов за 24 часа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная гвардия Украины оригинально присоединилась к «черной пятнице» — традиционному дню скидок и распродаж.