Анатолий Бондаренко. Фото: 18000

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Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, заявил, что не поддерживает карантин «выходного дня», и считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

Он пожелал хорошего здоровья всем, и заявил, что предприниматели продолжат работать в городе, чтобы лечить больных горожан. Об этом он заявил в видеообращении на странице в Facebook.

Большей глупости, чем карантин выходного дня, я не видел. Поэтому всем желаю 36,6, а все предприниматели продолжат работать и наполнять бюджет города, так как именно за этот бюджет мы и лечим горожан, — заявил Бондаренко.

Он добавил, что средства (104 млн грн), которые направили на закупку медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом, были направлены из местного бюджета. Как будут работать предприниматели в Черкассах определят уже на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС. По словам городского головы, комиссия соберется сегодня, 12 ноября.

Отметим, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции — он работает дистанционно. Также положительный тест на коронавирус получил мэр Кропивницкого Андрей Райкович. Его госпитализировали в инфекционное отделение Центральной городской больницы.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Офиса президента Андрея Ермака. Больные жалуются на незначительную температуру, но подавляющее большинство заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работу на самоизоляции.