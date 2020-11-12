Образ Зеленського формують за прикладом Макрона і Трюдо — радник Єрмака

https://racurs.ua/ua/n146403-obraz-zelenskogo-formuut-za-prykladom-makrona-i-trudo-radnyk-iermaka.html

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Який образ створюють для президента Володимира Зеленського у медіа, розповів політтехнолог і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, який курирує всю інформаційну політику ОПУ.

Для мене, наприклад, образ президента — це образ абсолютно сучасної молодої людини, такого європейського типу, я б навіть сказав, скоріше, північно-американського, канадського типу, який досить легкий на підйом, дуже динамічний з точки зору ухвалення рішень, інтелектуальний і готовий брати на себе відповідальність, — зазначив Подоляк в інтерв’ю для «УП».

За його словами, такого штибу глави держави «ніколи не було». Також радник Єрмака назвав світових лідерів, на яких орієнтується Офіс президента при формуванні образу Зеленського.

Емманюель Макрон (президент Франції — ред.), Джастін Трюдо (прем'єр Канади — ред.). Вся молода плеяда, немає конкретного образу… Беремо Макрона, він теж прийшов на таких нонкомформістских гаслах, дуже жорстких, а в підсумку зараз він класичний французький президент, — заявив Подоляк.

Політтехнолог зазначив, що в Офісі президента хочуть створити образ Зеленського, який розмовляє з суспільством «мовою довіри».