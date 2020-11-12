"Слуги" рятують бюджет — податок на Фейсбук та Гугл потайки рекомендували запровадити Раді, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n146406-slugy-ryatuut-budjet-podatok-na-feysbuk-ta-gugl-potayky-rekomenduvaly-zaprovadyty-radi.html

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Податок на послуги соцмереж та інтернет-корпорацій рекомендували парламенту запровадити в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

На онлайн-засіданні комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект № 4184.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу щодо «удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам».

У лютому 2020 року законопроект про введення ПДВ на послуги західних інтернет-корпорацій (Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix) подали в Раду. Його назвали податком на Фейсбук і Гугл. Співавтор закону — нардеп Данило Гетманцев.

Згідно із запропонованими змінами, ПДВ доведеться платити нерезидентам, які не мають в Україні постійного представництва, але які безпосередньо постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

Як свідчать матеріали сайту профільного комітету, під час обговорення важливого законопроекту онлайн-трансляція працювала зі збоями, тому розчути коментарі нардепів подекуди важко.

Тим не менше на комітеті вирішили рекомендувати оподатковувати електронні послуги. Відповідний висновок комітету склали 30 жовтня.

Під електронними послугами мають на увазі:

постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книг і журналів;

постачання аудіо, відео, ігор, азартних ігор і послуг участі в таких іграх;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів;

доступ до хмарних технологій;

постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення і оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПО і електронного устаткування;

надання послуг реклами в інтернеті, мобільних програмах та інших електронних ресурсах.

Для українців це означатиме подорожчання західних інтернет-сервісів на 20%, оскільки в них буде закладено розмір ПДВ.