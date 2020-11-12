Кто пишет тексты заявлений для Зеленского, раскрыли на Банковой

https://racurs.ua/n146407-kto-pishet-teksty-zayavleniy-dlya-zelenskogo-raskryli-na-bankovoy.html

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Кто пишет тексты заявлений, а также сообщения на Фейсбук-странице президента Владимира Зеленского, раскрыли на Банковой. По словам политтехнолога и советника главы Офиса президента Андрея Ермака Михаила Подоляка, который курирует информационную политику, для публикации на личных страницах Зеленский «дает практически готовый текст».

Есть райтеры, есть редактора. Да, я какие-то правки вношу как редактор, я работаю. Но я хочу подчеркнуть — все, что касается личных аккаунтов президента, Зеленский просто дает практически готовый текст, — рассказал Подоляк в интервью для «УП».

Политтехнолог отметил, что глава государства может надиктовывать тексты, а дальше идет «литературная работа».

Тексты выступлений Зеленского тоже команда делает… Потому что любое выступление — это… надо собрать информацию, дать справочную, закольцевать, куда мы хотим зайти. И главное — надо найти смыслы, которые президент может озвучить… Любое его выступление — он собирает группу людей и говорит: «туда, туда и туда». Дальше… работает команда, а потом уже Юрий Костюк занимается кристаллизацией итогового текста, — сообщил советник Ермака.

По его словам, президент очень активно работает над текстом.