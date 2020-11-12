Зеленський отримав «культурний шок» від шквалу критики в соцмережах — радник Єрмака

https://racurs.ua/ua/n146410-zelenskyy-otrymav-kulturnyy-shok-vid-shkvalu-krytyky-v-socmerejah-radnyk-iermaka.html

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Чи веде Володимир Зеленський самостійно свою сторінку в Фейсбук, а також як глава держави реагує на критику в соцмережах розповіли 12 листопада в Офісі президента.

У нього є свій аккаунт, він заходить зі свого аккаунта, безумовно, — повідомив політтехнолог і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв’ю для «УП».

Такоже Подоляк розкрив реакцію президента на критику, яка звучить від користувачів соцмереж.

Я думаю, що він змінюється в цьому плані. Він починає розуміти, що 90%, на жаль, нашого Фейсбуку — ботоферми… Я думаю, що спочатку у нього, можливо, був… культурний шок, тому що це реально шквал критики. І він щиро думав, що це живі люди, — наголосив Подоляк.

За словами політтехнолога, лише потім «вони зрозуміли, що це зовсім інша історія».

Разом з тим, Подоляк заявив, що команда глави держави «не купує пости у блогерів, а шукає реальної підтримки в їхньому середовищі».

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський емоційно відреагував на звинувачення російсько-вірменського режисера, екс-гравця КВН та свого колишнього друга Саріка Андреасяна, котрий у відритому листі до президента поширив кремлівський фейк щодо використання Азербайджаном українських фосфорних боєприпасів. У своєму повідомленні Зеленський не уточнив, про якого Саріка йдеться. Тому користувачі соцмереж були змушені самотужки з’ясовувати, до кого звертався глава держави. Згодом не забарилися фотожаби і кумедні коментарі.