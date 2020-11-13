Новий конкурс на посаду судді КСУ оголосили в Раді. Фото: Канал 24

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Оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України підтримав комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

За це рішення на засіданні, яке відбулося 13 листопада, проголосували 18 членів комітету. Найближчим часом на веб-сторінці українського парламенту повинні опублікувати інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції і групи. Про це повідомляється на сайті комітету ВРУ.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада провалила спробу призначити двох суддів Конституційного суду. В парламенті провели рейтингове голосування за чотирьох кандидатів — Юрія Павленка, Ольгу Боднар-Петровську, Миколу Сірого та Наталію Денисенко. На першому етапі переміг Павленко, який набрав 154 голоси, але згодом він отримав підтримку тільки 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Після цього голова ВРУ Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді Конституційного суду.

Раніше повідомлялося, що четверо суддів, які не підтримали скасування відповідальності за недостовірне декларування, відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.