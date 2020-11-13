Новый конкурс на должность судьи КСУ объявили в Раде. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/n146458-novyy-konkurs-na-doljnost-sudi-ksu-obyavil-parlamentskiy-komitet.html

Ракурс

Объявления нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины поддержал комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

За это решение на заседании, которое состоялось 13 ноября, проголосовали 18 членов комитета. В ближайшее время на веб-странице украинского парламента должны опубликовать информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы. Об этом сообщается на сайте комитета ВРУ.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада провалила попытку назначить двух судей Конституционного суда. В парламенте провели рейтинговое голосование за четырех кандидатов — Юрия Павленко, Ольгу Боднар-Петровскую, Николая Сирого и Наталью Денисенко. На первом этапе победил Павленко, который набрал 154 голоса, но впоследствии он получил поддержку только 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

После этого председатель ВРУ Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что четыре судьи, которые не поддержали отмену ответственности за недостоверное декларирование, отказались участвовать в работе Конституционного суда. Таким образом в КСУ теперь не смогут собрать кворум.