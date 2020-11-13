Технологию направления звука в ухо человека изобрели в Израиле. Фото: АР

https://racurs.ua/n146457-tehnologiu-napravleniya-zvuka-neposredstvenno-v-uho-cheloveka-izobreli-v-izraile.html

Ракурс

Научное открытие сделали инженеры израильской компании Noveto Systems. Оно позволит слушать музыку так, чтобы не мешать окружающим. Новая технология направляет звук непосредственно в уши слушателя и не блокирует окружающие звуки.

Технология получила название SoundBeamer 1.0, ее представят в пятницу, 13 ноября. Об этом пишет информационное агентство Associated Press.

По отзывам журналистов, эффект от установки похож на акустический пузырь. Система отслеживает положение головы слушателя и направляет звук прямо в уши. В результате музыку, звуковое сопровождение игр или фильмов можно услышать только в определенной точке. На расстоянии метра от слушателя услышать что-то совершенно невозможно. При этом слушатель слышит все звуки вокруг.

Ученые SoundBeamer 1.0 предполагают, что их детище будет полезно в офисах, салоне автомобиля и для геймеров.

Однако пока вызывает вопросы качество звука. Пока не известно, реально ли довести технологию до уровня, когда SoundBeamer заменит наушники.

Напомним, ранее Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 12, обновленную версию умных часов Apple Watch и свежую версию операционной системы iOS 14.