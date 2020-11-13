Як слухати музику без навушників придумали в Ізраїлі. Фото: АР

https://racurs.ua/ua/n146457-yak-sluhaty-muzyku-bez-navushnykiv-prydumaly-v-izrayili.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили інженери ізраїльської компанії Noveto Systems. Воно дозволить слухати музику так, щоб не заважати оточуючим. Нова технологія направляє звук безпосередньо у вуха слухача і не блокує навколишні звуки.

Технологія отримала назву SoundBeamer 1.0, її презентують у п’ятницю, 13 листопада. Про це пише інформаційне агентство Associated Press.

За відгуками журналістів, ефект від установки схожий на акустичний міхур. Система відстежує положення голови слухача і направляє звук прямо у вуха. В результаті музику, звуковий супровід ігор або фільмів можна почути тільки в певній точці. На відстані метра від слухача почути щось зовсім неможливо. При цьому слухач чує всі звуки навколо.

Науковці SoundBeamer 1.0 припускають, що їх дітище буде корисне в офісах, салоні автомобіля та для геймерів.

Проте наразі викликає питання якість звуку. Поки що не відомо, чи реально довести технологію до рівня, коли SoundBeamer замінить навушники.

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