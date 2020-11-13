Кабмін доручив ОДА контролювати дотримання карантину на вікенд, фото — 5 канал

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Карантин вихідного дня контролюватимуть в регіонах обласні державні адміністрації. Саме головам ОДА прем'єр Денис Шмигаль доручив координувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби, які перевірятимуть суб'єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Про таке рішення Кабміну повідомили за результатами наради Шмигаля з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що переговорив з великими торговельними мережами. За його словами, всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством. Аваков зазначив, що біля великих об'єктів чергуватимуть поліцейські патрулі.

Держпродспоживслужба і Нацполіція здійснюватиме перевірки у невеликих магазинах та на продуктових ринках.

Нагадаємо, що з 13 листопада набули чинності зміни до постанови № 641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на території України та запровадження карантину вихідного дня.

У вихідні дні заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів.

Раніше мери багатьох міст України заявили, що не виконуватимуть вимоги уряду. Шмигаль відповів їм: міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови.