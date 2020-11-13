Літак «Руслан» аварійно сів в російському Новосибірську. Фото: ТАСС

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Важкий дальній транспортний літак Ан-124 «Руслан» 13 листопада здійснив аварійну посадку в Новосибірську.

Борт авіакомпанії «Волга-Дніпро» вилетів близько 7.00 за київським часом з аеропорту «Толмачово» за маршрутом Новосибірськ — Відень. Але вже о 7.10 він здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Про це повідомляє «ВВС-Россия».

Після вильоту командир доповів про відмову систем радіозв’язку і запросив аварійну посадку. Під час посадки екіпажу не вдалося утримати літак в смузі, — пише видання із посиланням на джерело.

При посадці літак українського виробництва викотився за межі злітно-посадкової смуги на 300 м. Внаслідок такої посадки повітряна машина зазнала ушкоджень — зламана ліва основна стійка шасі літака та пневматика колеса шасі.

Причиною, по якій пілоти вирішили повернутися в Толмачево, в «Росавіації» назвали неполадки в двигуні.

Нагадаємо, у березні авіакатастрофа сталася із російським військовим літаком Су-27. Він впав у Чорне море під час проведення планових польотів.