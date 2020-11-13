Самолет «Руслан» аварийно сел в российском Новосибирске. Фото: ТАСС

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Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» 13 ноября совершил аварийную посадку в Новосибирске.

Борт авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел около 7.00 по киевскому времени из аэропорта «Толмачево» по маршруту Новосибирск — Вена. Но уже в 7.10 он совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает «ВВС-Россия».

После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, — пишет издание со ссылкой на источник.

При посадке самолет украинского производства выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 м. В результате такой посадки воздушная машина получила повреждения — сломана левая основная стойка шасси самолета и пневматика колеса шасси.

Причиной, по которой пилоты решили вернуться в Толмачево, в «Росавиации» назвали неполадки в двигателе.

Напомним, в марте авиакатастрофа произошла с российским военным самолетом Су-27. Он упал в Черное море во время проведения плановых полетов.