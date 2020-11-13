Медики назвали цену лечения Зеленского от коронавируса в «Феофании»

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Ракурс

Коронавирус у президента Украины Владимира Зеленского лечат в государственной больнице «Феофания». Главврач Игорь Семенив сообщил, что цена содержания президента в этом медучреждении такая же, как и обычного пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией.

Это в среднем 7,8 тыс. грн в день. Сумма может меняться, все зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие, — сообщил Семенив для «Интерфакс-Украина».

«Феофания» в сентябре начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Пока их там было 120 человек.

Семенив опроверг информацию о якобы 2,7 млн грн, за которые лечат ежедневно президента.

Главврач «Феофании» сообщил, что состояние Зеленского нормальное, отсутствуют признаки того, что течение болезни может осложниться. Семенив прогнозирует скорое выздоровление президента.

О коронавирусе у Зеленского стало известно 9 ноября. На следующий день его вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком госпитализировали в «Феофанию» — медучреждение, подчиненное Государственному управлению делами. Эта больница обслуживает государственных служащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.