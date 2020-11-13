Медики назвали ціну лікування Зеленського від коронавірусу у «Феофанії», скріншот відео

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Коронавірус у президента України Володимира Зеленського лікують у державній лікарні «Феофанія». Головлікар Ігор Семенів повідомив, що ціна утримання президента в цьому медзакладі така сама, як і звичайного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусною інфекцією.

Це в середньому 7,8 тис. грн на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнтові. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, що й інші, — повідомив Семенів для «Інтерфакс-Україна».

«Феофанія» у вересні почала приймати пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Наразі їх там було 120 осіб.

Семенів заперечив інформацію про начебто 2,7 млн грн, за які лікують щодня президента.

Головлікар «Феофанії» повідомив, що стан Зеленського нормальний і відсутні ознаки того, перебіг хвороби може ускладнитися. Семенів прогнозує швидке одужання президента.

Про коронавірус в Зеленського стало відомо 9 листопада. Наступного дня його разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком госпіталізували у «Феофанію» — медзаклад, підпорядкований Державному управлінню справами. Ця лікарня обслуговує державних службовців, співробітників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.