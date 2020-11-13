Карантин вихідного дня посилено пильнуватимуть поліцейські Києва. Фото: Укрінформ

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За дотриманням карантину вихідного дня посилено слідкуватиме поліція. Зокрема, стало відомо, що територіальні управління поліції Києва вже отримали вказівки, як поводитися з 13 по 15 листопада.

У столиці перерозподілять групи особливого реагування для контролю за посиленим карантином. Перед початком служби вони мають пройти інструктажу. Поліцейські будуть стежити за виконанням вказівки Кабміну з 13.00 і до 01.00, повідомляють ЗМІ.

Разом з мобільними і слідчо-оперативними групами до патрулювання також залучати працівників прес-служби відділів Нацполіції.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Карантин вихідного дня діятиме по суботах-неділях впродовж до 30 листопада.

Мери багатьох міст України розкритикували рішення уряду про нові обмеження, а міська влада Львова навіть збирається судитися з Кабінетом міністрів.