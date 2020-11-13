Зловмисника, який погрожував гранатою, затримали. Фото: «Суспільне»

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У Харкові місцевий мешканець погрожував гранатою поліцейським.

Сьогодні вранці, 13 листопада, правоохоронці намагалися провести санкціонований обшук в будинку 66-річного жителя Основ’янського району. Слідчі дії мали відбутися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

В будинок поліцейських не впустив господар, який погрожував підірвати гранату. Потім зловмисник із гранатою усамітнився у будинку.

Знешкоджувати фігуранта кримінального провадження прибули бійці спецпідрозіду КОРД, також ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім». З будинку, де зачинився зловмисник, та з навколишніх будинків евакуювали 10 осіб.

Правоохоронці проводили переговори із чоловіком кілька годин, після чого той вирішив здатися. У нього вилучили гранату РГ-42, яку направлять на експертизу.

За словами заступника начальника ГУНП в Харківській області Сергія Чижа, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні в Києві під час патрулювання розташованої в урядовому кварталі вулиці Банкової правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, у якого під час огляду виявили гранату.