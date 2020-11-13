Перестрілка у Києві — в поліції розповіли про затриманих бандитів, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n146451-perestrilka-u-kyievi-v-policiyi-rozpovily-pro-zatrymanyh-bandytiv-foto.html

Ракурс

Нічна перестрілка у Києві закінчилася затриманням трьох озброєних зловмисників та пораненням поліцейського.

В Національній поліції повідомили, що стрілець та його спільники — жителі Хмельницької області.

Чоловік, який стріляв у патрульного поліцейського, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Перевіряється інформація про причетність стрільця та його спільників до вчинення розбійних нападів.

Із місця події вилучили два пістолети з ознаками переробки, три гранати, маски, рації, відмички, кайданки, скотч, хомути для зв’язування рук, газовий балончик.

Правоохоронці припускають, що такий «набір» може вказувати на причетність затриманих до вчинення розбійних нападів. Патрульного прооперували.

Нагадаємо, що у ніч з 12 на 13 листопада у Святошинському районі столиці патруль зупинив автомобіль на вулиці Героїв Космосу. Один із пасажирів при спробі втечі відкрив вогонь у поліцейського. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю і затримали трьох осіб.