У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які спричинили стрілянину у Святошинському району, фото — НПУ

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Перестрілка у Києві — в Святошинському районі на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульної поліції зупинив машину, яка порушували правила дорожнього руху.

В салоні було троє осіб. Поліцейський помітив в одного з них рацію та кобуру. Чоловіки кинулися тікати, а один з них почав стріляти та влучив в поліцейського.

Попри поранення поліцейський застосував свою зброю і вогнем у відповідь разом з напарником затримав трьох чоловіків. На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж.

В пасажира, який стріляв, при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої. У сумці одного із учасників інциденту поліція знайшла комплект професійних відмичок та дистанційні рації.

30-річного патрульного привезли до лікарні з трьома вогнепальними пораненнями, його життю нічого не загрожує.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.