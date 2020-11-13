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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Новий рекорд коронавірусу в Україні — за добу 11 тис. 787 випадків (ІНФОГРАФІКА)

13 лис 2020, 09:18
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Коронавірус в Україні чи не щодня продовжує оновлювати все нові рекорди — за минулу добу, 12 листопада, виявили 11 тис. 787 нових випадків COVID-19.

Серед хворих — 388 дітей та 555 медпрацівників. Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію 1 тис. 587 осіб. Подолати коронавірус вчора зуміли 6 тис. 155 осіб, а 172 померли. За 12 листопада медики здійснили 73 тис. 398 тестувань. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільше випадків COVID-19 виявили у Києві — 1 тис. 83 хворих. У Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Київській областях зафіксували 740, 727, 680 та 672 випадки відповідно.

Зазначається, що за час пандемії в Україні захворіли 512 тис. 652 осіб, а одужати вже змогли 233 тис. 849 осіб. Від коронавірусу померли 9 тис. 317 осіб.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 48 тис. 646 випадків;
  • Вінницька область — 13 тис. 367 випадків;
  • Волинська область — 18 тис. 4 випадки;
  • Дніпропетровська область — 19 тис. 909 випадків;
  • Донецька область — 16 тис. 25 випадків;
  • Житомирська область — 21 тис. 138 випадків;
  • Закарпатська область — 18 тис. 832 випадки;
  • Запорізька область — 16 тис. 811 випадків;
  • Івано-Франківська область — 26 тис. 824 випадки;
  • Київська область — 23 тис. 103 випадки;
  • Кіровоградська область — 3 тис. 501 випадок;
  • Луганська область — 4 тис. 940 випадків;
  • Львівська область — 36 тис. випадків;
  • Миколаївська область — 11 тис. 646 випадків;
  • Одеська область — 31 тис. 332 випадки;
  • Полтавська область — 14 тис. 327 випадків;
  • Рівненська область — 24 тис. 45 випадків;
  • Сумська область — 16 тис. 781 випадок;
  • Тернопільська область — 23 тис. 12 випадків;
  • Харківська область — 46 тис. 137 випадків;
  • Херсонська область — 6 тис. 485 випадків;
  • Хмельницька область — 21 954 випадки;
  • Черкаська область — 11 тис. 673 випадки;
  • Чернівецька область — 27 тис. 140 випадків;
  • Чернігівська область — 11 тис. 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Коронавірус в Україні. Інфографіка: Максим Степанов у Фейсбук

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявили, що для закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно вакцинувати щонайменше 70% населення світу.

Джерело: Ракурс


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