Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n146439-novyy-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-11-tys-787-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні чи не щодня продовжує оновлювати все нові рекорди — за минулу добу, 12 листопада, виявили 11 тис. 787 нових випадків COVID-19.

Серед хворих — 388 дітей та 555 медпрацівників. Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію 1 тис. 587 осіб. Подолати коронавірус вчора зуміли 6 тис. 155 осіб, а 172 померли. За 12 листопада медики здійснили 73 тис. 398 тестувань. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільше випадків COVID-19 виявили у Києві — 1 тис. 83 хворих. У Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Київській областях зафіксували 740, 727, 680 та 672 випадки відповідно.

Зазначається, що за час пандемії в Україні захворіли 512 тис. 652 осіб, а одужати вже змогли 233 тис. 849 осіб. Від коронавірусу померли 9 тис. 317 осіб.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 48 тис. 646 випадків;

Вінницька область — 13 тис. 367 випадків;

Волинська область — 18 тис. 4 випадки;

Дніпропетровська область — 19 тис. 909 випадків;

Донецька область — 16 тис. 25 випадків;

Житомирська область — 21 тис. 138 випадків;

Закарпатська область — 18 тис. 832 випадки;

Запорізька область — 16 тис. 811 випадків;

Івано-Франківська область — 26 тис. 824 випадки;

Київська область — 23 тис. 103 випадки;

Кіровоградська область — 3 тис. 501 випадок;

Луганська область — 4 тис. 940 випадків;

Львівська область — 36 тис. випадків;

Миколаївська область — 11 тис. 646 випадків;

Одеська область — 31 тис. 332 випадки;

Полтавська область — 14 тис. 327 випадків;

Рівненська область — 24 тис. 45 випадків;

Сумська область — 16 тис. 781 випадок;

Тернопільська область — 23 тис. 12 випадків;

Харківська область — 46 тис. 137 випадків;

Херсонська область — 6 тис. 485 випадків;

Хмельницька область — 21 954 випадки;

Черкаська область — 11 тис. 673 випадки;

Чернівецька область — 27 тис. 140 випадків;

Чернігівська область — 11 тис. 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявили, що для закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно вакцинувати щонайменше 70% населення світу.