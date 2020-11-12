Скільки людей потрібно вакцинувати для подолання коронавірусу, розповіли у ВООЗ

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146409-skilky-ludey-potribno-vakcynuvaty-dlya-podolannya-koronavirusu-rozpovily-u-vooz.html

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Коронавірус у світі поширюється з невпинною швидкістю, а вакцина для лікування хвороби вже вийшла на фінальний етап тестування. Всесвітня організація охорони здоровʼя вважає, що для закінчення пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати щонайменше 70% населення світу.

Ідеальне процентне співвідношення складає досягнення хоча б 20% до 2021 року. Про це повідомляє Explica.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумії Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт ОʼБрайєн заявляють, що негайно зробити вакцини для всіх не вийде. Представники ВООЗ наголошують, що важливо змусити усі лабораторії продовжували свої дослідження, навіть якщо одна з вакцин майже готова до запуску.

Також у ВООЗ зазначили, що якщо гіпотетичні вакцини стануть доступними для широкої громадськості, то першими потрібно прищеплювати медиків та людей з груп ризику — літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.

Натомість головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу. На його думку, цього вистачить на 20% населення.

Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, яка буде дорівнювати 20% чисельності населення. Йдеться про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% — це 1,25 млн доз, — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу може бути безкоштовною для українців. Річ в тім, що Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19. На її закупівлю в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд грн.