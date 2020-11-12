Сколько людей нужно вакцинировать для преодоления коронавируса, рассказали в ВОЗ

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146409-skolko-ludey-nujno-vakcinirovat-dlya-preodoleniya-koronavirusa-rasskazali-v-voz.html

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Коронавирус в мире распространяется с неустанной скоростью, а вакцина для лечения болезни вышла на финальный этап тестирования. Всемирная организация здравоохранения считает, что для завершения пандемии коронавируса необходимо вакцинировать не менее 70% населения мира.

Идеальное процентное соотношение составляет достижение хотя бы 20% до 2021 года. Об этом сообщает Explica.

Главный научный сотрудник ВОЗ Суммия Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О’Брайен заявляют, что немедленно сделать вакцины для всех не получится. Представители ВОЗ отмечают, что важно заставить все лаборатории продолжать свои исследования, даже если одна из вакцин почти готова к запуску.

Также в ВОЗ отметили, что если гипотетические вакцины станут доступными для широкой общественности, то первыми нужно прививать медиков и людей из групп риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. По его мнению, этого хватит на 20% населения.

Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, которая будет равняться 20% численности населения. Речь идет о максимуме 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% — это 1,25 млн доз, — рассказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной для украинцев. Дело в том, что Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19. На ее закупку в бюджете-2021 предусмотрено 1 млрд грн.