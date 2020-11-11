Вакцину от COVID-19 Украина приобретет по спеццене. Фото: УНН

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Вакцина от коронавируса может быть бесплатной для украинцев. Дело в том, что Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19.

На ее закупку в бюджете-2021 предусмотрено 1 млрд грн. Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что Украина попала в список проекта COVAX, который закупит достаточно вакцин, чтобы обеспечить не менее 20% населения 180 стран мира.

Украина тоже в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины, — сказал он.

По словам главного санитарного врача, Украина получит не менее 8 млн доз, если будет однократная вакцинация, и 16 млн доз — если двукратная.

Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно, озвучена — это составляет 1 млрд грн, что предусмотрено в бюджете на 2021 год. Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины, — рассказал Ляшко.



Кроме того, он добавил, что в первую очередь вакцину получат профессиональные группы риска, которые обеспечивают жизнедеятельность государства — врачи, силовые структуры, учителя. После этого вакцинируют лиц люди из группы риска — стариков и людей с сопутствующими хроническими патологиями.

Напомним, вакцина от коронавируса, которую разрабатывают BioNTech и Pfizer, по предварительным результатам исследований, демонстрирует эффективность 90%. В BioNTech рассказали, как будет формироваться цена этой вакцины после завершения процесса ее разработки и окончательного утверждения.