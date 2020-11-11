Вакцину від COVID-19 Україна придбає за спецціною. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n146371-vakcynu-vid-covid-19-ukrayina-prydbaie-za-speccinou.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу може бути безкоштовною для українців. Річ в тім, що Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19.

На її закупівлю в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд грн. Про це в інтерв’ю «Українському радіо» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що Україна потрапила у список проекту COVAX, який закупить достатньо вакцин, щоб забезпечити не менше 20% населення 180 країн світу.

Україна теж в цьому механізмі і потрапила до списку 92 країн, яким буде запропоновано спеціальну ціну на закупівлю вакцини, — сказав він.

За словами головного санітарного лікаря, Україна отримає не менше 8 млн доз, якщо буде одноразове вакцинування, і 16 млн доз, якщо дворазове.

Ми прорахували, якщо буде запропонована та ціна, яка була попередньо озвучена, — це становить 1 млрд греь, що передбачено в бюджеті на 2021 рік. Ми робимо все можливе, щоб вакцина була безкоштовною для громадян України, — розповів Ляшко.



Крім того, він додав, що найперше вакцину отримають професійні групи ризику, які забезпечують життєдіяльність держави — лікарі, силові структури, вчителі. Після цього вакцинують осіб люди з групи ризику — людей похилого віку та з супутніми хронічними патологіями.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу, яку розробляють BioNTech та Pfizer, за попередніми результатами досліджень, демонструє ефективність 90%. У BioNTech розповіли, як формуватиметься ціна цієї вакцини після завершення процесу її розробки та остаточного затвердження.