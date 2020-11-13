Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине едва ли не ежедневно продолжает обновлять все новые рекорды — за минувшие сутки, 12 ноября, обнаружили 11 тыс. 787 новых случаев COVID-19.

Среди заболевших — 388 детей и 555 медработников. Врачи приняли решение о госпитализации 1 тыс. 587 человек. Преодолеть коронавирус вчера сумели 6 тыс. 155 человек, а 172 умерли. За 12 ноября медики совершили 73 тыс. 398 тестирований. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Киеве — 1 тыс. 83 больных. В Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Киевской областях зафиксировали 740, 727, 680 и 672 случая соответственно.

Отмечается, что за время пандемии в Украине заболели 512 тыс. 652 человека, а выздороветь уже смогли 233 тыс. 849 человек. От коронавируса умерли 9 тыс. 317 человек.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 48 тыс. 646 случаев;

Винницкая область — 13 тыс. 367 случаев;

Волынская область — 18 тыс. 4 случая;

Днепропетровская область — 19 тыс. 909 случаев;

Донецкая область — 16 тыс. 25 случаев;

Житомирская область — 21 тыс. 138 случаев;

Закарпатская область — 18 тыс. 832 случая;

Запорожская область — 16 тыс. 811 случаев;

Ивано-Франковская область — 26 тыс. 824 случая;

Киевская область — 23 тыс. 103 случая;

Кировоградская область — 3 тыс. 501 случай;

Луганская область — 4 тыс. 940 случаев;

Львовская область — 36 тыс. случаев;

Николаевская область — 11 тыс. 646 случаев;

Одесская область — 31 тыс. 332 случая;

Полтавская область — 14 тыс. 327 случаев;

Ровенская область — 24 тыс. 45 случаев;

Сумская область — 16 тыс. 781 случай;

Тернопольская область — 23 тыс. 12 случаев;

Харьковская область — 46 тыс. 137 случаев;

Херсонская область — 6 тыс. 485 случаев;

Хмельницкая область — 21 954 случая;

Черкасская область — 11 тыс. 673 случая;

Черновицкая область — 27 тыс. 140 случаев;

Черниговская область — 11 тыс. 20 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для окончания пандемии коронавирусной болезни COVID-19 необходимо вакцинировать по меньшей мере 70% населения мира.