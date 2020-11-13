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Ракурс
Перестрелка с участием полиции произошла в Киеве, есть раненый, фото — Нацполиция

Перестрелка с участием полиции произошла в Киеве, есть раненый (ФОТО)

13 ноя 2020, 09:33
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Перестрелка в Киеве — в Святошинском районе на улице Героев Космоса экипаж патрульной полиции остановил машину, водитель которой нарушал правила дорожного движения.

В салоне было три человека. Полицейский заметил у одного из них рацию и кобуру. Мужчины бросились бежать, а один из них начал стрелять и попал в полицейского.

Несмотря на ранения полицейский применил свое оружие и ответным огнем вместе с напарником задержал трех мужчин. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж.

Перестрелка с участием полиции произошла в Киеве, есть раненый, фото — Нацполиция

У стрелявшего пассажира при себе была граната РГД-5 с запалом к ​​ней, пистолет Макарова и патроны. В сумке одного из участников инцидента полиция нашла комплект профессиональных отмычек и рации.

30-летнего патрульного привезли в больницу с тремя огнестрельными ранениями, его жизни ничего не угрожает.

Перестрелка с участием полиции произошла в Киеве, есть раненый, фото — Нацполиция

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.


Перестрелка с участием полиции произошла в Киеве, есть раненый, фото — Нацполиция

Перестрелка с участием полиции произошла в Киеве, есть раненый, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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