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Ракурс
Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах (ФОТО)

13 ноя 2020, 13:04
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Ночная перестрелка в Киеве закончилась задержанием трех вооруженных злоумышленников и ранением полицейского.

В Национальной полиции сообщили, что стрелок и его сообщники — жители Хмельницкой области.

Стрелявший в патрульного полицейского находился в розыске за незаконное обращение с оружием. Проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений.

Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

С места происшествия изъяли два пистолета, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик.

Правоохранители предполагают, что такой «набор» может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Патрульного прооперировали.

Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

Напомним, что в ночь с 12 на 13 ноября в Святошинском районе столицы патруль остановил автомобиль на улице Героев Космоса. Один из пассажиров при попытке побега открыл огонь в полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали трех человек.


Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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