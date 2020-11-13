Перестрелка в Киеве — в полиции рассказали о задержанных бандитах, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n146451-perestrelka-v-kieve-v-policii-rasskazali-o-zaderjannyh-banditah-foto.html

Ракурс

Ночная перестрелка в Киеве закончилась задержанием трех вооруженных злоумышленников и ранением полицейского.

В Национальной полиции сообщили, что стрелок и его сообщники — жители Хмельницкой области.

Стрелявший в патрульного полицейского находился в розыске за незаконное обращение с оружием. Проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений.

С места происшествия изъяли два пистолета, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик.

Правоохранители предполагают, что такой «набор» может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Патрульного прооперировали.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 ноября в Святошинском районе столицы патруль остановил автомобиль на улице Героев Космоса. Один из пассажиров при попытке побега открыл огонь в полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали трех человек.