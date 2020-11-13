Злоумышленника, угрожавшего гранатой, задержали. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n146453-obeschal-vseh-vzorvat-v-harkove-sdalsya-mujchina-kotoryy-ugrojal-policii-granatoy-foto-video.html

Ракурс

В Харькове местный житель угрожал гранатой полицейским.

Сегодня утром, 13 ноября, правоохранители пытались провести санкционированный обыск в доме 66-летнего жителя Основянского района. Следственные действия должны были состояться в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В дом полицейских не впустил хозяин, который угрожал взорвать гранату. Затем злоумышленник с гранатой уединился в доме.

Обезвреживать фигуранта уголовного производства прибыли бойцы спецподразделения КОРД, также ввели специальную полицейскую операцию «Гром». Из дома, где закрылся злоумышленник, и из окрестных домов эвакуировали 10 человек.

Правоохранители проводили переговоры с мужчиной несколько часов, после чего тот решил сдаться. У него изъяли гранату РГ-42, которую направят на экспертизу.

По словам заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Чижа, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в сентябре в Киеве во время патрулирования расположенной в правительственном квартале улицы Банковой правоохранители заметили подозрительного мужчину, у которого во время осмотра обнаружили гранату.