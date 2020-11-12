В Одесі не вводитимуть карантин вихідного дня. Фото: Ракурс

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Ракурс

Одеса відмовляється вводити в місті карантин вихідного дня.

В обласному центрі натомість продовжать діяти обмеження «помаранчевої» карантинної зони. Жодні інші додаткові обмеження на території Одеси не були схвалені міської та обласною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це 12 листопада повідомив секретар оперативного штабу Одеської міськради з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, передає «Думська».

На сьогоднішній день місто Одеса продовжує знаходиться в «помаранчевій» зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ і НС не приймала, — заявив чиновник.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Карантин вихідного дня діятиме по суботах-неділях впродовж до 30 листопада.

Мери багатьох міст України розкритикували рішення уряду про нові обмеження, а міська влада Львова навіть збирається судитися з Кабінетом міністрів.

А міський голова Слов’янська Донецької області Вадим Лях заявив, що влада взагалі не буде запроваджувати карантин вихідного дня 14 і 15 листопада. Мер Рівного Володимир Хомко зазначив, що міська влада рішення про посилення карантину прийме лише 16 листопада.