Карантин вихідного дня оскаржить в суді Львів, мери критикують рішення уряду

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Карантин вихідного дня оскаржить в суді Львівська міськрада. Мери багатьох міст України критикують рішення уряду про нові обмеження.

Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин «вихідного дня» і очікує на повний текст постанови уряду, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні — абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили. За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги -- це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати? — заявив Садовий.

Мер Слов’янська Донецької області Вадим Лях заявив, що влада не буде запроваджувати карантин вихідного дня 14 і 15 листопада, посилаючись на те, що рішення Кабміну не враховує реалії невеликих населених пунктів.

На його думку, рішення про введення карантинних обмежень на вихідних повинні приймати на місцях, оскільки «вихідний в 100-тисячному прифронтовому Слов’янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві відмінності».

Мер Слов’янська заявив, що вихідні дні для мешканців передмістя — це єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати на міських ринках надлишки вирощеної сільгосппродукції.

На цих вихідних комісія ніяких обмежувальних заходів не введе. Буде створена комісія, яка буде обстежувати потоки на ринку, в закладах громадського харчування, і вже наступного тижня прийме остаточне рішення, — сказав Лях.

У Рівному рішення про посилення карантину приймуть тільки 16 листопада. Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передає видання «7 днів». Таким чином, у найближчу суботу-неділю (14−15 листопада) карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

Кабінет міністрів погодив введення карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть переважно продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Карантин вихідного дня діятиме по суботах-неділях впродовж до 30 листопада.