Карантин выходного дня обжалует в суде Львов, мэры критикуют решение правительства (ВИДЕО)

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Карантин выходного дня обжалует в суде Львовский горсовет. Мэры многих городов Украины критикуют решение правительства о новых ограничениях.

Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня» и ожидает полный текст постановления правительства, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные — абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали. За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери? — заявил Садовый.

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что не будет вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября, ссылаясь на то, что решение Кабмина не учитывает реалии небольших населенных пунктов.

По его мнению, решение о введении карантина на выходных должны принимать на местах, поскольку «выходные в стотысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове существенные разнятся».

Мэр Славянска заявил, что выходные дни для жителей пригорода — это единственная возможность приехать за покупками в город или продать на городских рынках излишки выращенной сельхозпродукции.

На этих выходных комиссия никаких ограничительных мер не введет. Будет создана комиссия, которая обследует потоки на рынке, в заведениях общественного питания, и уже на следующей неделе примет окончательное решение, — сказал Лях.

В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября. Об этом заявил мэр Владимир Хомко, передает издание «7 дней». В ближайшую субботу-воскресенье (14−15 ноября) карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.

Кабинет министров согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября. В ближайшие выходные и в течение минимум трех недель будет ограничена деятельность кафе и ресторанов (работа на вынос) и других развлекательных заведений. Работать будут преимущественно продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.

Карантин выходного дня будет действовать по субботам-воскресеньям в течение до 30 ноября.