В Одессе не будут вводить карантин выходного дня. Фото: Ракурс

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Одесса отказывается вводить в городе карантин выходного дня.

В областном центре вместо этого продолжат действовать ограничения «оранжевой» карантинной зоны. Никакие другие дополнительные ограничения на территории Одессы не были одобрены городской и областной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом 12 ноября сообщил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховський, передает «Думская».

На сегодняшний день город Одесса продолжает находится в «оранжевой» зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала, — заявил чиновник.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня — в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки. Карантин выходного дня будет действовать по субботам-воскресеньям в течение до 30 ноября.

Мэры многих городов Украины раскритиковали решение правительства о новых ограничениях, а городские власти Львова даже собираются судиться с Кабинетом министров.

А городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что власть вообще не будет вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября. Мэр Ровно Владимир Хомко отметил, что городские власти решение об усилении карантина примут лишь 16 ноября.