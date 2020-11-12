«Эпицентр» сделал новое заявление о карантине на выходные. Фото: myvin.com.ua

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Гипермаркеты «Эпицентр» будут работать на выходных, несмотря на решение Кабинета министров ввести в Украине карантин выходного дня.

В субботу и воскресенье «Эпицентр» будет реализовывать исключительно жизненно необходимые товары, разрешенные постановлением Кабинета министров, а именно — пищевые продукты, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты и корма. Также компания будет доставлять еду из собственных ресторанов. Об этом говорится в заявлении «Эпицентра» в Facebook.

Также отмечается, что покупатели могут делать заказы через их интернет-магазин, а товары забирать бесплатно самовывозом в Центрах выдачи заказов в торговых центрах или заказывать доставку на дом.

Мы уважаем позицию Кабинета министров и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами внедренным правительством для усиления карантина, — заявили в компании.

Кроме того, в компании заверили, что «ввели беспрецедентные меры безопасности» в своих магазинах.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня — в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.

Впоследствии компания «Эпицентр» в социальных сетях заявила, что вводит «72-часовую пятницу» — таким образом она дала понять, что магазины не намерены закрываться на выходные. Отмечалось, что ассортимент товаров, продажей которых они занимаются, содержит как пищевые продукты, так и лекарства.

Такое заявление возмутило министра здравоохранения Максима Степанова, который пригласил владельцев «Эпицентра» в реанимацию, где спасают жизнь инфицированным коронавирусом пациентам.