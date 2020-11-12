«Епіцентр» зробив нову заяву про карантин на вихідні. Фото: myvin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146422-epicentr-zrobyv-novu-zayavu-pro-karantyn-na-vyhidni.html

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Гіпермаркети «Епіцентр» працюватимуть на вихідних, незважаючи на рішення Кабінету міністрів запровадити в Україні карантин вихідного дня.

У суботу та неділю «Епіцентр» реалізовуватиме виключно життєво необхідні товари, дозволені постановою Кабінету міністрів, а саме — харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати та корми. Також компанія доставлятимуть їжу із власних ресторанів. Про це йдеться в заяві «Епіцентру» в Facebook.

Також зазначається, що покупці мають змогу робити замовлення через їхній інтернет-магазин, а товари забирати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у торговельних центрах або замовляти доставку додому.

Ми поважаємо позицію Кабінету міністрів та будемо її дотримуватися, хоча не згодні зі всіма заходами впровадженими урядом для посилення карантину, — заявили в компанії.

Крім того, в компанії запевнили, що «запровадили безпрецедентні засоби безпеки» у своїх магазинах.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки.

Згодом компанія «Епіцентр» у соціальних мережах заявила, що вводить «72-годинну п’ятницю» — таким чином дала зрозуміти, що магазини не мають наміру закриватися на вихідні. Зазначалося, що асортимент товарів, продажем яких вони займаються, містить як харчові продукти, так і ліки.

Така заява обурила міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який запросив власників «Епіцентру» в реанімацію, де рятують життя інфікованим коронавірусом пацієнтам.