Голова ОАСК Вовк знову не прийшов в Антикорупційний суд, фото — Бабель

https://racurs.ua/ua/n146421-golova-oask-vovk-znovu-ne-pryyshov-v-antykorupciynyy-sud.html

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Павло Вовк і його колеги із Окружного адмінсуду вкотре проігнорували засідання Вищого антикорупційного суду.

12 листопада в ньому мали відбутися судові засідання щодо обрання запобіжних заходів голові ОАСК Вовку, його заступнику та суддям. У ВАКС також мало розглядатися клопотання щодо відсторонення від займаної посади заступника голови ОАСК.

Усі представники Феміди в черговий раз не з’явилися на судові засідання.

Суддя ВАКС відклав розгляд клопотань на 23 листопада.

Раніше восени Вовк і його заступник Євген Аблов декілька разів проігнорували виклики до Антикорсуду. Після одного із таких випадків Вовк повідомляв, що перебуває на лікарняному. Це сталося після того, як НАБУ оголосило його в розшук.

17 липня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили йому про підозру у справі про спробу захоплення державної влади. Також під підозрою опинилися заступник Вовка, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще четверо осіб.

Правоохоронці вважають, вони планували захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя.