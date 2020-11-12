Найшвидше зароблені статки у гірничодобувній промисловості

https://racurs.ua/ua/n146417-nayshvydshe-zarobleni-statky-u-girnychodobuvniy-promyslovosti.html

Ракурс

Володимир Потанін

Найбагатша людина в Росії придбала свою частку в компанії «Норильський нікель» під час приватизації у 1995 році. Сьогодні вона володіє трохи більш як третиною компанії та має статки, що оцінюються у 19,7 млрд дол.

Потаніну знадобилося лише 7 років, щоби заробити свій перший мільярд.

Металургійний магнат (59) потрапив у немилість до президента Володимира Путіна, оскільки уряд Росії змушений був спрямувати фінансування та оснащення для очистки на ліквідацію наслідків нещодавнього масштабного витоку палива у Норильську, відповідальність за який лежить на промисловому гіганті. Збитки були спричинені внаслідок руйнування резервуару із дизельним паливом на електростанції за межами Норильська, та наступним виливом у місцеву річку.

Марсель Сандерс

Співвласник суміщених ліцензій на розвідку корисних копалин площею, що втричі перевищує територію такої країни, як Ліхтенштейн, з надлишком золотих та мідних мінеральних ресурсів.

Датський підприємець Марсель Сандерс (47) — мільйонер, який втратив частину своїх статків під час рецесії у галузі нерухомості у 2007 році та подолав усі перешкоди, щоби стати майбутнім магнатом у металургії та гірничодобувній промисловості.

Марсель Сандерс заробив свій капітал протягом п’яти років у гірничодобувній промисловості, його статки оцінюються у сотні мільйонів у золотих та мідних мінеральних ресурсах.

Володимир Лісін

Голова правління та власник контрольного пакету акцій Новолипецького металургійного комбінату, одного з чотирьох найбільших виробників сталі в Росії. Йому знадобилося 12 років роботи у галузі, щоби заробити свій перший мільярд доларів.

Його відкрите акціонерне товариство виготовило 15,7 млн т сталі та принесло 10,6 млрд прибутків у 2019 році.

Лісін (64) також володіє Першою вантажною компанією, найбільшим залізничним вантажним оператором в Росії; оператором із завантаження та розвантаження суден UCL Port; морською транспортувальною компанією VBTH.

Його статки оцінюються у 18,1 млрд дол.