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Ракурс
Суд в Гаазі призупинив розгляд справи про захоплення українських моряків на Азові. Фото: flickr.com

Суд в Гаазі призупинив розгляд справи про захоплення українських моряків в Азовському морі

12 лис 2020, 17:09
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Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд по суті позову проти Росії, який був поданий Україною за захоплення українських кораблів та військових моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Призупинення розгляду справи в Гаазі пояснюють процедурними моментами. Про це йдеться у рішенні, яке було опубліковане на веб-сторінці Постійної палати третейського суду.

У суді зазначили, що в серпні цього року РФ спробувала оскаржити юрисдикцію суду у цій справі, оскільки даний спір начебто не пов’язаний з воєнними діями. Київ натомість вимагав об'єднати попередні заперечення Росії з розглядом справи по суті та не розглядати питання юрисдикції на попередньому етапі.


Арбітраж дійшов висновку, що заперечення російської сторони мають розглядатися саме на попередньому етапі, і призупинив розгляд справи по суті. Україна впродовж трьох місяців може відповісти на заперечення Росії, після чого судді приймуть рішення про подальші кроки.

Нагадаємо, Україна не планує пробачати Росії захоплення моряків в Азовському морі. Мета Києва — отримати рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про порушення російською стороною вимог міжнародного морського права.

Джерело: Ракурс


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