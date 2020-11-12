Як отримувати задоволення від роботи, розповіли вчені

Робота. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146418-yak-otrymuvaty-zadovolennya-vid-roboty-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Інтерес до роботи залежить не тільки від вибору професії, а й від безлічі інших чинників. Американські вчені показали, що початковий вибір професії більш важливий для продуктивності праці і ймовірності підвищення по службі, але не для задоволення від професії.

Відповідне дослідження опубліковане в Journal of Vocational Behavior. Про це повідомляє Naked science.

Вчені вивчили дані 105 досліджень, які аналізували ступінь задоволеності місцем своєї служби. Часовий інтервал робіт охоплював період з 1949 року по 2016 рік, і включав вибірку з 39 тис. 602 учасників. Аналіз виявив тільки незначний зв’язок між зацікавленістю у роботі та ступенем задоволеності нею.

Учасники, які люблять свою роботу, як правило, були не набагато більше задоволені нею в порівнянні з тими, хто не мав вираженого інтересу до свого роду діяльності. Всупереч тому, що позитивний зв’язок між зацікавленістю і задоволеністю був присутній, він виявився нижчим ніж очікувалося.

При цьому дослідження вчених показує, що інтерес до роботи більше впливає на продуктивність праці та підвищення по службі, ніж на задоволення від роботи. Щоб відчувати задоволення на роботі, виявляється, важливо враховувати такі фактори, як вибір службової організації, особистісні якості керівника і колег, справедливе ставлення, а також заробітну плату.

Психологи вважають, що такий висновок може виявитися обнадійливим для тих, хто має інтерес до не дуже затребуваних сфер діяльності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що психологи з США оцінили рівень щастя людей під час зустрічей з друзями і сім'єю. Вони з’ясували, що люди набагато тепліше згадує свої посиденьки з друзями. Однак такий результат може бути пов’язаний з тим, що з друзями люди тільки відпочивають, а з сім'єю переживають всі негаразди і ведуть побут.