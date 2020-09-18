Друзі або сім'я. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144027-hto-robyt-ludynu-schaslyvishou-sim-ya-abo-druzi-z-yasuvaly-psyhology.html

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Психологи з США оцінили рівень щастя людей під час зустрічей з друзями та сім'єю. Вони з’ясували, що люди набагато тепліше згадують свої посиденьки з друзями.

Однак такий результат може бути пов’язаний з тим, що з друзями люди тільки відпочивають, а з сім'єю переживають всі негаразди та ведуть побут. Про це повідомляє Naked science.

Вчені зазначають, що наявність близьких відносин між людьми — основоположна потреба особистості, яка пов’язана з відчуттям добробуту і щастя.

У дослідженні взяли участь понад 400 осіб, яких просили згадати свої відчуття під час спілкування з сім'єю і друзями. Вони повинні були розповісти, чим займалися у цей період, і оцінити свій досвід за шкалою від нуля до шести.

Таким чином вчені встановили, що суб'єктивний рівень щастя під час спілкування з друзями вище, ніж під час спілкування з партнером і дітьми.

Зазначається, що це може бути пов’язано з тим, що у компанії приятелів люди вважають за краще відпочивати. З родиною ж їх об'єднує побут і неприємна робота.

Вчені встановили, що 65% часу, який провели випробовувані з друзями, проходило за спілкуванням. Водночас з романтичними партнерами та дітьми ця цифра набагато нижча — 28%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені вивчили, чим флірт відрізняється від банальної ввічливості, і чи існує «єдиний» вираз обличчя людини, яка фліртує.

Вони дійшли висновку, що жінки активно показують свою зацікавленість в спілкуванні з чоловіками на своєму обличчі.