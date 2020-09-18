Володимир Зеленський. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n144026-zelenskyy-sponukaie-vladu-urizaty-vydatky-u-chomu-prychyna.html

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Володимир Зеленський, президент України, назвав неприпустимим збільшення видатків на утримання органів влади у період економічної кризи.

Він пообіцяв звільняти усіх чиновників, які дозволять собі «неадекватні» витрати. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента (ОП).

Повідомляється, що Зеленський змусить владу обґрунтовувати усі видатки і їх доцільність. Він пообіцяв, що усіх чиновників, які дозволить собі неадекватні витрати, будуть звільняти, а кожну підозрілу витрату — ретельно перевіряти.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вже звернувся до Міністерства фінансів та Державного управління справами з проханням створити проект закону про державний бюджет на 2021 рік для більш «розумного» скорочення видатків на забезпечення ОП.

Він додав, що розуміє необхідність підвищення зарплатні працівникам бюджетної сфери, адже досі мінімальна зарплата була нижчою за реальний прожитковий мінімум у країні, але через це урядовцям доведеться «потерпіти», щоб пережити кризу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мінімальна зарплата в Україні становитиме 5 тис. грн вже з 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський 29 серпня підписав відповідний закон.