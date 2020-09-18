Владимир Зеленский. Фото: ZIK

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Владимир Зеленский, президент Украины, назвал недопустимым увеличение расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.

Он пообещал увольнять всех чиновников, которые позволят себе «неадекватные» расходы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Сообщается, что Зеленский заставит власть обосновывать все расходы и их целесообразность. Он пообещал, что всех чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы, будут увольнять, а каждый подозрительный расход — тщательно проверять.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже обратился в Министерство финансов и Государственное управление делами с просьбой создать проект закона о государственном бюджете на 2021 год для более «умного» сокращение расходов на обеспечение ОП.

Он добавил, что понимает необходимость повышения зарплаты работникам бюджетной сферы, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране, но из-за этого чиновникам придется «потерпеть», чтобы пережить кризис.

Напомним, ранее мы сообщали, что минимальная зарплата в Украине составит 5 тыс. грн уже с 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа подписал соответствующий закон.