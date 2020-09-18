Друзья или семья. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144027-kto-delaet-cheloveka-schastlivee-semya-ili-druzya-vyyasnili-psihologi.html

Ракурс

Психологи из США оценили уровень счастья людей во время встреч с друзьями и семьей. Они выяснили, что люди гораздо теплее вспоминает свои посиделки с друзьями.

Однако такой результат может быть связан с тем, что с друзьями люди только отдыхают, а с семьей переживают все невзгоды и ведут быт. Об этом сообщает Naked science.

Ученые отмечают, что наличие близких отношений между людьми — основополагающая потребность личности, которая связана с ощущением благополучия и счастья.

В исследовании приняли участие более 400 человек, которых просили вспомнить свои ощущения во время общения с семьей и друзьями. Они должны были рассказать, чем занимались в этот период и оценить свой опыт по шкале от нуля до шести.

Таким образом ученые установили, что субъективный уровень счастья во время общения с друзьями выше, чем во время общения с партнером и детьми.

Отмечается, что это может быть связано с тем, что в компании приятелей люди предпочитают отдыхать. С семьей же их объединяет быт и неприятная работа.

Ученые установили, что 65% времени, которое провели испытуемые с друзьями, проходило за общением. В то же время с романтическими партнерами и детьми эта цифра гораздо ниже — 28%.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские ученые изучили, чем флирт отличается от банальной вежливости, и существует ли «единое» выражение лица человека, который флиртует.

Они пришли к выводу, что женщины активно показывают свою заинтересованность в общении с мужчинами на своем лице.