Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 13 листопада буде хмарною і доволі прохолодною.

Вночі у східних регіонах обіцяють заморозки — від 0° до 4° морозу. В інших регіонах в темну пору доби очікується від 0° до 4° тепла, а вдень повітря прогріється до 2−9° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 13 листопада очікується хмарна та прохолодна. Вночі повітря очікується від 0° до 4° тепла, а вдень — 4−6° вище нуля.

Погода в Харкові у в останній робочий день тижня теж буде хмарною. Температуру повітря вночі прогнозують морозну — 1−3° із позначкою мінус, вдень 4−6° вище нуля.

Погода Одесі завтра теж буде прохолодною, а небо захмареним. Температура повітря вночі очікується 1−3° тепла, а вдень обіцяють 7−9° вище нуля.

Погода у Львові у п’ятницю буде хмарною, але без опадів. Температурні показники наступні — вночі 2−4° тепла, а вдень — 6−8° вище нуля за Цельсієм.

Погодні умови в Карпатах 13 листопада будуть похмурими. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−4° тепла, а вдень 5−8° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Тим часом синоптик Наталя Діденко на власній сторінці у Facebook повідомила про погіршення погоди на вихідні. Зазначається, що в суботу-неділю в північних регіонах очікуються невеликі опади у виді дощу та навіть мокрого снігу. На решті території України 14 та 15 листопада істотних опадів не очікується.

Нагадаємо, погода в Україні 12 листопада прогнозувалася прохолодна та переважно похмура, опади не очікувалися. Температура повітря вдень повинна була прогрітися до 9° тепла.