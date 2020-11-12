Затримання бойовика. Фото: СБУ

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Служба безпеки України викрила та затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР, який переховувався у Дніпрі. Мешканець Луганська та колишній десантник брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти одного з НЗФ.

Згодом він очолив підрозділ у так званому «3-му Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади». Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Свою «кар'єру» бойовика чоловік вирішив раптово завершити — він відправився до Дніпра, що «залягти на дно», де успішно працевлаштувався.





Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за участь у не передбачених законом збройних формуваннях. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за участь у війні на боці бойовиків засудили жителя Луганська, який намагався перетнути лінію розмежування у розвідувальних цілях. Правоохоронців встановили, що чоловік приєднався до так званої ЛНР у червні 2014 року. Він був зарахований до терористичного батальйону «Зоря» на посаду розвідника. Там він збирав розвідувальні дані на спостережних постах окупантів.