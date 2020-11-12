Росія запровадить санкції проти Німеччини та Франції. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146411-rosiya-zaprovadyt-sankciyi-proty-nimechchyny-ta-franciyi-cherez-navalnogo.html

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Санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального, які погодили в Європейському Союзі, отримали дзеркальну відповідь Російської Федерації.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що Росія введе дзеркальні санкції проти Франції і Німеччини. Про це пише «Медиазона».

Відповіді на санкції, звичайно ж, будуть. Оскільки локомотивом санкції Євросоюзу через Навального була Німеччина, ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, про це ми скоро повідомимо нашим французьким і німецьким колегам, — сказав Лавров.

Лавров також повідомив — у Росії є підстави вважати, що потрапляння отруйних речовин в організм Навального могло статися в Німеччині або в літаку.

До слова, Навальний впав у кому 20 серпня. У російському Омську лікарі заявили, що робочий діагноз — порушення обміну речовин. Російські медики не знайшли в організмі опозиціонера отрут. Через два дні після госпіталізації з ініціативи сім’ї Навального перевели в клініку «Шаріте» в Берліні.

Пізніше німецький уряд повідомив, що Навальний був отруєний речовиною класу «Новичок», яка потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Згодом Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння Навального. Ці пропозиції були підтримані країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, що санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального погодили 14 жовтня в ЄС. Посли Євросоюзу дійшли згоди щодо санкцій проти шести фізичних осіб та однієї компанії.