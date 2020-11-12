РФ введет санкции против Берлина. Фото: pravda.com.ua

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Санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, которые согласовали в Европейском Союзе, получили зеркальный ответ Российской Федерации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия введет зеркальные санкции против Франции и Германии. Об этом пишет «Медиазона».

Ответы на санкции, конечно же, будут. И поскольку локомотивом санкций Евросоюза из-за Навального была Германия, они прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента, то наши соответствующие санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом мы скоро сообщим нашим французским и немецким коллегам, — сказал Лавров.

Лавров также сказал, что у России есть основания считать, что попадание ядовитых веществ в организм Навального могло произойти в Германии или в самолете.

К слову, Навальный впал в кому 20 августа. В российском Омске врачи заявили, что рабочий диагноз — нарушение обмена веществ. Российские медики не нашли в организме оппозиционера яд. Через два дня после госпитализации по инициативе семьи Навального перевели в клинику «Шарите» в Берлине.

Позже немецкое правительство сообщило, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок», которое попадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Впоследствии Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению Навального. Эти предложения были поддержаны странами Евросоюза.

Напомним, что санкции против России из-за отравления оппозиционера Навального согласовали 14 октября в Европейском Союзе. Послы стран ЕС договорились о санкциях, их введут против шести физических лиц и одной компании.