Выбор шкафа-купе в прихожую: основные критерии выбора

https://racurs.ua/n146389-vybor-shkafa-kupe-v-prihojuu-osnovnye-kriterii-vybora.html

Ракурс

Просторная прихожая — это роскошь, которая доступна не каждому. Многим приходится довольствоваться маленьким помещением, в котором нужно уместить большое количество предметов меблировки. Но даже маленький уголок можно сделать удобным и функциональным. Главное, правильно подобрать мебель, и один из самых громоздких элементов — шкаф. Как это сделать?

Ключевые критерии

Идеальное решение для малогабаритного или узкого помещения — шкаф-купе. Раздвижная система открывания дверей не занимает свободное пространство. Конструкции являются вместительными и функциональными. Зеркальный фасад исключает необходимость в дополнительном предмете меблировки, повышает функциональность системы хранения, зрительно увеличивает пространство. На что обратить внимание при выборе шкафа-купе:

планировка и площадь. Определите, где будет стоять шкаф-купе, проведите замеры и подбирайте систему хранения с учетом параметров;

наполнение. В коридоре хранится верхняя одежда, сумки и аксессуары, обувь. Выбирайте вместительный шкаф-купе, в который поместятся все вещи. Отдавайте предпочтение моделям со штангами, антресолями для головных уборов, сумок, аксессуаров, подставками для обуви;

форма. В длинном узком коридоре лучше поставить линейный шкаф-купе. Для маленького квадратного помещения подойдет угловая конструкция, которая займет немного места и позволит рационально использовать свободное пространство;

отделка дверей. Фасады производятся из ДСП, МДФ, бамбука, ротанга, зеркала. Такие изделия выполняют не только функцию системы хранения, но и становятся украшением интерьера.

Шкаф-купе для прихожей должен быть компактным, сочетать в себе функциональность и вместительность. Не пренебрегайте качеством. Выбирайте изделия с надежной фурнитурой. Такие модели прослужат долго, дверцы будут плавно открываться, не создавая лишнего шума.

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