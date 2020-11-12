Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Васянович. Фото: Зеркало недели

Указ Зеленского о награждении украинского режиссера исчез с сайта ОП

12 ноя 2020, 15:59
999

Владимир Зеленский, президент Украины, таинственно отозвал свой указ о награждении украинского режиссера Валентина Васяновича, чей фильм номинировали на премию «Оскар».

До этого режиссер отказался от награды в знак солидарности со своими коллегами, которые страдают от действий действующей власти. Об этом стало известно из информации на сайте Офиса президента.


Перечень указов. Скриншот: РакурсВ понедельник, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами деятелей культуры Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Среди них были украинские режиссеры Валентин Васянович и Ирина Целик, которые отказались от наград. Режиссерам пытались вручить орден «За заслуги» III степени и звание «Заслуженная деятель искусств Украины».

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский режиссер оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» III степени. Он отметил, что это не политическое решение, а цеховая солидарность и этика.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров