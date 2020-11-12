Указ Зеленского о награждении украинского режиссера исчез с сайта ОП

Васянович. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n146414-ukaz-zelenskogo-o-nagrajdenii-ukrainskogo-rejissera-ischez-s-sayta-op.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, таинственно отозвал свой указ о награждении украинского режиссера Валентина Васяновича, чей фильм номинировали на премию «Оскар».

До этого режиссер отказался от награды в знак солидарности со своими коллегами, которые страдают от действий действующей власти. Об этом стало известно из информации на сайте Офиса президента.

В понедельник, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами деятелей культуры Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Среди них были украинские режиссеры Валентин Васянович и Ирина Целик, которые отказались от наград. Режиссерам пытались вручить орден «За заслуги» III степени и звание «Заслуженная деятель искусств Украины».

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский режиссер оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» III степени. Он отметил, что это не политическое решение, а цеховая солидарность и этика.