Указ Зеленського про нагородження українського режисера зник з сайту ОП

Васянович. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n146414-ukaz-zelenskogo-pro-nagorodjennya-ukrayinskogo-rejysera-znyk-z-saytu-op.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, таємничо відкликав свій указ про нагородження українського режисера Валентина Васяновича, чий фільм номінували на премію «Оскар».

До цього режисер відмовився від нагороди у знак солідарності зі своїми колегами, які страждають від дій чинної влади. Про це стало відомо з сайту Офісу президента.

У понеділок, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед них були українські режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик, які відмовилися від нагород. Режисерам намагалися вручити орден «За заслуги» ІІІ ступеня та звання «Заслужена діячка мистецтв України».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український режисер оператор, сценарист і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена «За заслуги» III ступеня. Він зазначив, що це не політичне рішення, а цехова солідарність та етика.