Задержание боевика. Фото: пресс-служба СБУ

https://racurs.ua/n146415-eks-boevik-feykovoy-lnr-pytalsya-zalech-na-dno-v-dnepre-ego-perehvatila-sbu-foto.html

Ракурс

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР, который скрывался в Днепре. Житель Луганска и бывший десантник принимал участие в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НВФ.

Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом «3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Свою «карьеру» боевика мужчина решил внезапно завершить — он отправился к Днепру, чтобы «залечь на дно», где успешно трудоустроился.



Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее мы сообщали, что за участие в войне на стороне боевиков приговорили жителя Луганска, который пытался пересечь линию разграничения в разведывательных целях. Правоохранители установили, что мужчина присоединился к так называемой ЛНР в июне 2014 года. Он был зачислен в террористической батальона «Заря» на должность разведчика. Там он собирал разведывательные данные на наблюдательных постах оккупантов.